Десятиклассница Лиза (имя изменено – прим. ред.) из города Боровичи Новгородской области уверяет, что скандальные снимки, на которых она поцелуется с завучем Ириной Сергеевной, фальшивка. Ни она, ни педагог, не узнали себя на фото.

Десятиклассница Лиза(имя изменено – прим. ред.) из города Боровичи Новгородской области уверяет,что скандальные снимки, на которых она поцелуется с завучем Ириной Сергеевной, фальшивка. Ни она, ни педагог, не узнали себя нафото.Девушка и учительница утверждают, что информация об их лесбийском романе —это ложь. Они обвинили во всем бессовестных любителей фотошопа, которые якобырешили подставить их таким способом.Ни Лиза, ни ее классная руководительница, даже неузнали себя на опубликованных в соцсетях снимках, передает канал Telegram-каналMash. "Я разговаривала с Ириной Сергеевной, и она говорит, что у неенет такого белья. Там белье такое старое и вот эта непонятная рубаха, мужскаячто ли. И вот эта грудь, извините, не моего размера вообще, которую мне сделалина фотографии", – сказала 17-летняя школьница.Примечательно, что фигуранткискандала оставили без комментариев обстоятельства появления других двусмысленныхзаписей в соцсетях. В частности, тех, где они признаются друг к другу всимпатиях.Пользователи Сети пришли к выводу, чтобольшинство снимков поддельные. По их мнению, шумиху подняли завистницы красивойи успевающей по многим предметам Лизы. В обстоятельствах странной истории разбираются чиновникирегионального Минобрнауки. Они пообещали принять кадровые решения,в случае, если вина учительницы будет доказана.Напомним,скандал разгорелся после того как появления в соцсетях фото, где педагог иученица запечатлены в жарком поцелуе. Утверждалось, что оно взято из якобы добытого из Instagram Ирины Сергеевны. Историей заинтересовались следователи.