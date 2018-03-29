Десятиклассница Лиза
(имя изменено – прим. ред.) из города Боровичи Новгородской области уверяет,
что скандальные снимки, на которых она поцелуется с завучем Ириной Сергеевной, фальшивка. Ни она, ни педагог, не узнали себя на
фото.
Десятиклассница Лиза
(имя изменено – прим. ред.) из города Боровичи Новгородской области уверяет,
что скандальные снимки, на которых она поцелуется с завучем Ириной Сергеевной, фальшивка. Ни она, ни педагог, не узнали себя на
фото.
Девушка и учительница утверждают, что информация об их лесбийском романе —
это ложь. Они обвинили во всем бессовестных любителей фотошопа, которые якобы
решили подставить их таким способом.
Ни Лиза, ни ее классная руководительница, даже не
узнали себя на опубликованных в соцсетях снимках, передает канал Telegram-канал
Mash. "Я разговаривала с Ириной Сергеевной, и она говорит, что у нее
нет такого белья. Там белье такое старое и вот эта непонятная рубаха, мужская
что ли. И вот эта грудь, извините, не моего размера вообще, которую мне сделали
на фотографии", – сказала 17-летняя школьница.
Примечательно, что фигурантки
скандала оставили без комментариев обстоятельства появления других двусмысленных
записей в соцсетях. В частности, тех, где они признаются друг к другу в
симпатиях.
Пользователи Сети пришли к выводу, что
большинство снимков поддельные. По их мнению, шумиху подняли завистницы красивой
и успевающей по многим предметам Лизы. В обстоятельствах странной истории разбираются чиновники
регионального Минобрнауки. Они пообещали принять кадровые решения,
в случае, если вина учительницы будет доказана.
Напомним,
скандал разгорелся после того как появления в соцсетях фото, где педагог и
ученица запечатлены в жарком поцелуе. Утверждалось, что оно взято из якобы добытого из Instagram Ирины Сергеевны. Историей заинтересовались следователи.