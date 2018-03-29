По данным следствия, бывший директор одного из государственных казенных учреждений города фиктивно устроила на работу двоих своих знакомых.

В Муроме возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней мошенницы. По данным следствия, бывший директор одного из государственных казенных учреждений города фиктивно устроила на работу двоих своих знакомых. На деле же трудовые обязанности граждане не исполняли и на работе не появлялись. Начальница вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени. Деньги, которые полагались сотрудникам, директор присваивала себе. Всего ей удалось «заработать» более 345 тысяч рублей.Теперь женщине грозит наказание как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы.