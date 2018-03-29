Эпопея вокруг скандального развода знаменитого артиста с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской продолжается. Появилась информация о том, что скоро все обидчики Армена Борисовича будут наказаны.

Эпопеявокруг скандального развода знаменитого артиста с украинской пианисткойВиталиной Цымбалюк-Романовской продолжается. Появилась информация о том, что скоровсе обидчики Армена Борисовича будут наказаны.В этом уверен пожелавший остаться неизвестным источникв Общественной палате России. Комментирую нашумевшую историю, он дал понять,что Джигарханян будет защищен от дальнейших перипетий и изнурительныхразбирательств."Все обидчики народного артиста будут наказаны.Ситуация под контролем, не сомневайтесь", – цитирует собственный источник "Мирновостей". "Просто нужно немного времени", – добавил член Общественной платы.Ранее сталоизвестно, что артист запретил шоумену Андрею Малахову демонстрировать его изображения(фото и видео) в ток-шоу "Прямой эфир". Эту новость прокомментировали эксперты."Пока шоу приносит рейтинги, оно будет продолжаться. А данная тема рейтингидает", – говорит психолог Ольга Маховская. В свою очередь правозащитник иобщественный деятель Сергей Алферов заявил, что если телеканал нарушит запрет, тоактер вправе обратиться в судебные органы.К слову, недавно в этом же шоу точно такой же запрет направлялвнук Спартака Мишулина Эдуард Сорокин. Но телевизионщики это проигнорировали.Как писали Dni.Ru, 31 января этого года Армен Джигарханянофициально стал холостяком. По словам его адвоката Евгения Парфенова, артисточень обрадовался. А вот Цымбалюк-Романовская была категорически противразвода, отметил юрист.