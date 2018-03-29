Они хотели украсть у пожилой женщины деньги

В Коврове двое мужчин до смерти избили 95-летнюю пенсионерку.Инцидент произошел в марте прошлого года. Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, 30-летняя женщина жила по соседству с пенсионеркой. В какой-то момент к ней переехал мужчина. Он предложил украсть у соседки ключи, и женщина пошла на этот шаг. 7 марта сожители познакомились с 51-летним мужчиной и предложили ему поучаствовать в краже.В тот же вечер мужчины проникли в квартиру пенсионерки. Пожилая женщина стала звать на помощь, когда увидела их. Новый знакомый взял табуретку и не менее 40 раз ударил пенсионерку по голове. Второй злоумышленник связал её скотчем. В результате женщина скончалась.По решению суда сожитель соседки проведет в колонии 4 года и 8 месяцев. Также он обязан возместить моральный и материальный ущерб. Женщину осудили на два года условно за пособничество. Второй мужчина умер от заболевания в ходе рассмотрения дела.