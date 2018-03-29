Капитан полиции Евгения Сычева вновь затронула важные темы дорожной безопасности.

В нескольких школах города Петушки и Петушинского района, среди которых городская средняя общеобразовательная школа № 3, школа № 1 города Костерево, Пекшинская средняя общеобразовательная школа, ребята, посещающие школьные лагеря дневного пребывания во время весенних каникул, встретились с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитаном полиции Евгенией Сычевой.Во время проводимых профилактических бесед затрагивались такие важные темы, как нахождение ребенка в салоне транспортного средства, нахождение несовершеннолетних в темное время суток вблизи проезжей части дороги без сопровождения взрослых, переход дороги с соблюдением требований ПДД.Активность школьников приятно удивила инспектора, насколько хотелось каждому из присутствующих высказать свою точку зрения и озвучить свой вопрос. Несмотря на то, что ребят было много, никто не остался без внимания.Капитан полиции еще раз напомнила правила перехода проезжей части в зоне действия пешеходного перехода, как регулируемого, так и нет. Евгения Сычева привела примеры случаев дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов. Правоохранитель разъяснила ребятам, как стоит поступать, чтобы избежать ДТП.Поговорили и о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Инспектор напомнила об обязательном использовании световозвращающих элементов в темное время суток.В связи с приближением мотосезона, школьникам были разъяснены последствия попыток управления транспортными средствами без водительского удостоверения, а так же штрафные санкции и ответственность родителей за передачу мототранспорта лицу, не имеющему прав управления.В ходе мероприятий инспектор ГИБДД показала присутствующим тематические фильмы по соблюдению несовершеннолетними правил дорожной безопасности.