Из-за проблем с пожарной сигнализацией закрыты три кинозала в подмосковном торговом центре Мега Белая Дача, передает РИА Новости. Один из фильмов отменили за 15 минут до начала сеанса.

Из-за проблем с пожарной сигнализацией закрыты три кинозала в подмосковном торговом центре "Мега Белая Дача", передает РИА Новости. Один из фильмов отменили за 15 минут до начала сеанса.Во время теста администрация торгового центра обнаружила, что при активации пожарной сигнализации в трех залах не выключился кинопроектор, в итоге зрители слышали бы два звуковых сообщения параллельно.Остальные 12 залов кинотеатра работают в обычном режиме.Внеплановые проверки пожарной безопасности в торговых центрах начались после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 64 человека. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где были расположены кинотеатр и игровые зоны.