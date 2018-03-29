В кузбасском поселке Трещевский решили крестить всех детей. Жители обратились с просьбой к священнику после страшного пожара в ТЦ Зимняя вишня.

В кузбасском поселке Трещевский решили крестить всех детей.Жители обратились с просьбой к священнику после страшного пожара в ТЦ "Зимняявишня".Пятеро учеников трещевской школы погибли при пожаре вкемеровском ТЦ 25 марта. В храме райцентра Топки ежедневно проходят панихиды попогибшим детям."Ко мне обратились родители некрещеных детей из этойдеревни, решили их крестить", – рассказал журналистам районный священникотец Алексей (Соловьев).Поселок Трещевский находится в Топкинском районе, примерно в40 километрах от Кемерово. Здесь проживают около 700 человек. В минувшеевоскресенье 12 учеников 5"А" класса с родителями и учительницейпоехали в областной центр отметить начало каникул.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе много детей. В числе погибших оказались и шестеро ребят из Трещевского.Пока опознаны тела 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли в среду. Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара – короткое замыкание и поджог.Пострадали при пожаре в "Зимней вишне" 79 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. 12 человек госпитализированы, остальные 67 проходят лечение амбулаторно.В рамках возбужденного уголовного дела арестованы пять фигурантов. В их числе технический директор компании – собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания. Заключены под стражу сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. В числе арестованных – охранник ТЦ. По версии Следственного комитета, он отключил систему оповещения при пожаре.