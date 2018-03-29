Центробанк утвердил важные изменения, которые устраняют правовое разногласие в вопросе возмещения убытков по ОСАГО. Отныне справка о ДТП исключена из списка обязательных документов для страховой.
<a href="http://33live.ru/novosti/29-03-2018-v-rossii-zarabotali-novye-pravila-avtostraxovaniya.html" target="_blank">В России заработали новые правила автострахования</a> - Центробанк утвердил важные изменения, которые устраняют правовое разногласие в вопросе возмещения убытков по ОСАГО. Отныне справка о ДТП исключена из списка обязательных документов для страховой.
[url=http://33live.ru/novosti/29-03-2018-v-rossii-zarabotali-novye-pravila-avtostraxovaniya.html]В России заработали новые правила автострахования[/url] - Центробанк утвердил важные изменения, которые устраняют правовое разногласие в вопросе возмещения убытков по ОСАГО. Отныне справка о ДТП исключена из списка обязательных документов для страховой.