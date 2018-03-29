Центробанк утвердил важные изменения, которые устраняют правовое разногласие в вопросе возмещения убытков по ОСАГО. Отныне справка о ДТП исключена из списка обязательных документов для страховой.

Центробанк утвердил важные изменения, которые устраняют правовое разногласие в вопросе возмещения убытков по ОСАГО. Отныне справка о ДТП исключена из списка обязательных документов для страховой.