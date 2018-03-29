В период проведения операции будут проведены проверки по месту жительства несовершеннолетних подростков и семей, состоящих на профилактическом учете...

Основной целью является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также повышение уровня осведомленности о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.Оперативно-профилактическая операция «Дети России-2018» будет проходить в 2 этапа с 1 по 10 апреля и с 7 по 16 сентября 2018 года.В период проведения операции будут проведены проверки по месту жительства несовершеннолетних подростков и семей, состоящих на профилактическом учете.Также будут организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также выявления подростков, употребляющих вышеуказанные вещества без назначения врача.В образовательных учреждениях столицы будет организована разъяснительная работа, направленная на профилактику наркомании, а также на пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних, детей «группы риска» и молодежи.УНК ГУ МВД России по г. Москве