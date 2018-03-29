Анжелика Варум отказалась от исполнения хита Зимняя
вишня. На концерте в Иркутске, первом после траура в связи с пожаром в
Кемерово, артистка пропустила свою легендарную песню.
Анжелика Варум отказалась от исполнения хита "Зимняя
вишня". На концерте в Иркутске, первом после траура в связи с пожаром в
Кемерово, артистка пропустила свою легендарную песню.
Певица убрала из программы один из главных хитов, побоявшись неприятных ассоциаций, сообщает Telegram-канал Super. После чудовищной трагедии в
кемеровском торговом центре текст песни звучит мягко говоря двусмысленно: "Вишня,
вишня, зимняя вишня, прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится чуть слышно, никто
ни в чем не виноват..."
Поклонники Варум тоже заметили, что в новых обстоятельствах
песня кажется неуместной. "Моя любимая
песня Анжелики "зимняя вишня" оказалась пророческой... слушаю и реву... "Никто
ни в чем не виноват (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", "Зимняя
вишня...никто ни в чум не виноват?", "Ваша песня Зимняя вишня
очень глубоко засела в голову, сейчас усиливает эффект от всего что знаешь", -
писали расстроенные фанаты.
Будет ли сингл убран из репертуара артистки окончательно
или она возвратится к нему спустя некоторое время, журналистам выяснить не
удалось. В любом случае скоро это станет известно: 30 марта у певицы концерт в Ангарске.
Варум гастролирует вместе с супругом Леонидом Агутиным и
многочисленной инструментальной группой "Эсперанто". Муж певицы тоже отреагировал на несчастье своих соцсетях: "Страшная
трагедия! Представить себе невозможно, что пережили эти люди! Детишки. Горе.
Царствие небесное погибшим. Соболезнования родным и близким. Все это так
возмутительно несправедливо!".