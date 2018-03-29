Анжелика Варум отказалась от исполнения хита Зимняя вишня. На концерте в Иркутске, первом после траура в связи с пожаром в Кемерово, артистка пропустила свою легендарную песню.

Анжелика Варум отказалась от исполнения хита "Зимняявишня". На концерте в Иркутске, первом после траура в связи с пожаром вКемерово, артистка пропустила свою легендарную песню.Певица убрала из программы один из главных хитов, побоявшись неприятных ассоциаций, сообщает Telegram-канал Super. После чудовищной трагедии вкемеровском торговом центре текст песни звучит мягко говоря двусмысленно: "Вишня,вишня, зимняя вишня, прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится чуть слышно, никтони в чем не виноват..."Поклонники Варум тоже заметили, что в новых обстоятельствахпесня кажется неуместной. "Моя любимаяпесня Анжелики "зимняя вишня" оказалась пророческой... слушаю и реву... "Никтони в чем не виноват (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Зимняявишня...никто ни в чум не виноват?", "Ваша песня Зимняя вишняочень глубоко засела в голову, сейчас усиливает эффект от всего что знаешь", -писали расстроенные фанаты.Будет ли сингл убран из репертуара артистки окончательноили она возвратится к нему спустя некоторое время, журналистам выяснить неудалось. В любом случае скоро это станет известно: 30 марта у певицы концерт в Ангарске.Варум гастролирует вместе с супругом Леонидом Агутиным имногочисленной инструментальной группой "Эсперанто". Муж певицы тоже отреагировал на несчастье своих соцсетях: "Страшнаятрагедия! Представить себе невозможно, что пережили эти люди! Детишки. Горе.Царствие небесное погибшим. Соболезнования родным и близким. Все это таквозмутительно несправедливо!".