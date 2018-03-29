Бизнесмен Иван Саввиди, имеющий российское и греческое гражданство, лишен права посещать матчи чемпионата Греции по футболу на три ближайших года. Причиной тому стал инцидент во время игры ПАОК – АЕК, в ходе которого Саввиди угрожал судье встречи.

Бизнесмен Иван Саввиди, имеющий российское и греческое гражданство, лишен права посещать матчи чемпионата Греции по футболу на три ближайших года. Причиной тому стал инцидент во время игры ПАОК – АЕК, в ходе которого Саввиди угрожал судье встречи.Долларовый миллиардер Саввиди является президентом ПАОК и во время игры 25-го тура чемпионата Греции вышел на поле после того, как арбитр матча отменил гол его команды из-за офсайда. При этом у Саввиди был пистолет в кобуре. Судья под агрессивным давлением бизнесмена отменил свое решение, но игроки АЕК отказались доигрывать встречу из-за угрозы своей безопасности.Руководство национальной футбольной федерации после этого случая приостановило ход чемпионата страны, а затем вынесло решение по наказанию Саввиди, сообщает ТАСС. Помимо запрета посещать матчи, президент ПАОК должен заплатить штраф в 100 тыс. евро. Гендиректор команды Любош Михел в течение трех месяцев не сможет посещать выездные матчи, также он оштрафован на 15 тыс. евро.ПАОК получил также техническое поражение со счетом 0:3 в матче с АЕК. Кроме того, команда лишена трех очков в чемпионате страны в текущем сезоне и будет лишена двух очков в следующем сезоне. Три матча на своем поле клуб проведет при пустых трибунах, также ПАОК оштрафован на 63 тыс. евро.