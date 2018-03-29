Собственник сгоревшей в Кемерово Зимней вишни перечислил в областной бюджет 192 миллиона рублей. Предприниматель свое обещание выполнил, но приезжать в Россию из Австралии не собирается.

Собственник сгоревшей в Кемерово "Зимней вишни"перечислил в областной бюджет 192 миллиона рублей. Предприниматель своеобещание выполнил, но приезжать в Россию из Австралии не собирается.О поступлении средств на счет областного бюджета сообщилглава заксобрания Кемеровской области. Алексей Синицын не назвал имя юридическоголица, которое перечислило деньги. По его данным, пришли и региональные финансы,люди уже получают обещанные выплаты."Насколько я понимаю, решение принял собственник,который находится сейчас в Австралии. Это та сумма средств, которая былаозвучена им для перечисления – три миллиона рублей на каждого погибшего",– заявил Синицын на заседании областного Совета народных депутатов.. Онподчеркнул, что региональные выплаты пострадавшим, обещанные губернатором, ужеполучил 21 человек.Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня"в Кемерово вспыхнул 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41ребенок. По последним данным, при пожаре пострадали 79 человек, часть из нихгоспитализировали, других отправили на амбулаторное лечение. Следствиерассматривает несколько версий трагедии – неисправность проводки, неосторожноеобращение с огнем и поджог, напоминает "Парламентская газета".Как сообщалось, совладельцем сгоревшего ТРК, является ДенисШтенгелов. Он основной бенефициар "КДВ групп" ("Кириешки", "Хрустящийкартофель", "Три корочки"). Ранее миллиардер заявил, чтоработает с органами власти по делу о пожаре в "Зимней вишне".Предприниматель пообещал выплатить компенсацию и оплатить затраты на лечение ипсихологическую реабилитацию пострадавших.Жизнь каждого погибшего Штенгелов оценил в три миллионарублей. Именно столько он собирался выплатить тем, кто потерял кого-то изблизких в кемеровской трагедии. Возвращаться в Россию миллиардер пока несобирается возвращаться в Россию. Сейчас он в Австралии, там же,предположительно, живут и его дети.