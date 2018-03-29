Собственник сгоревшей в Кемерово Зимней вишни
перечислил в областной бюджет 192 миллиона рублей. Предприниматель свое
обещание выполнил, но приезжать в Россию из Австралии не собирается.
Собственник сгоревшей в Кемерово "Зимней вишни"
перечислил в областной бюджет 192 миллиона рублей. Предприниматель свое
обещание выполнил, но приезжать в Россию из Австралии не собирается.
О поступлении средств на счет областного бюджета сообщил
глава заксобрания Кемеровской области. Алексей Синицын не назвал имя юридического
лица, которое перечислило деньги. По его данным, пришли и региональные финансы,
люди уже получают обещанные выплаты.
"Насколько я понимаю, решение принял собственник,
который находится сейчас в Австралии. Это та сумма средств, которая была
озвучена им для перечисления – три миллиона рублей на каждого погибшего",
– заявил Синицын на заседании областного Совета народных депутатов.. Он
подчеркнул, что региональные выплаты пострадавшим, обещанные губернатором, уже
получил 21 человек.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня"
в Кемерово вспыхнул 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41
ребенок. По последним данным, при пожаре пострадали 79 человек, часть из них
госпитализировали, других отправили на амбулаторное лечение. Следствие
рассматривает несколько версий трагедии – неисправность проводки, неосторожное
обращение с огнем и поджог, напоминает "Парламентская газета".
Как сообщалось, совладельцем сгоревшего ТРК, является Денис
Штенгелов. Он основной бенефициар "КДВ групп" ("Кириешки", "Хрустящий
картофель", "Три корочки"). Ранее миллиардер заявил, что
работает с органами власти по делу о пожаре в "Зимней вишне".
Предприниматель пообещал выплатить компенсацию и оплатить затраты на лечение и
психологическую реабилитацию пострадавших.
Жизнь каждого погибшего Штенгелов оценил в три миллиона
рублей. Именно столько он собирался выплатить тем, кто потерял кого-то из
близких в кемеровской трагедии. Возвращаться в Россию миллиардер пока не
собирается возвращаться в Россию. Сейчас он в Австралии, там же,
предположительно, живут и его дети.