Корректировка будет выполнена в отношении многоквартирных домов, которые оборудованы общедомовым прибором учета тепловой энергии

Владимирский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует, что в счетах-квитанциях за март 2018 года жителям г. Владимира будет произведена корректировка платы за отопление по итогам 2017 года. Корректировка будет выполнена в отношении многоквартирных домов, которые оборудованы общедомовым прибором учета тепловой энергии, и для которых в течение всего года размер платы за услуги отопления начислялся равномерно, исходя из норматива потребления услуги на 1 м² жилой площади.Корректировка платы за отопление производится в соответствии с пунктом №42 (1) Постановления Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 года. Напомним, что на фактический объем потребления тепловой энергии в доме влияют как температура окружающей среды, сложившаяся в 2017 году, так и особенности системы теплоснабжения дома, наличие и отсутствие энергосберегающих мероприятий и иные факторы.Подробный расчет размера корректировки по каждому дому будет предоставлен Управляющим компаниям, ТСЖ и старшим по домам. Также данная информация будет прикреплена и доставлена вместе со счетами-квитанциями всем клиентам, которым будет выполнено доначисление.Всего во Владимире корректировка будет произведена для 237 многоквартирных домов. Для 153 из них будет произведен перерасчет в сторону уменьшения платы на общую сумму 38,08 млн рублей. В счетах-квитанциях за март для жителей данных домов отдельной строкой будет указана сумма корректировки.Для 84 домов будет выполнено доначисление на общую сумму 11,3 млн рублей. Оплату по данному начислению необходимо произвести до 1 июля 2018 года любыми способами: как единовременно, так и частями. В течение данного периода пени на сумму корректировки начисляться не будут. Предоставление рассрочки по оплате данного счета на более продолжительный период возможно в случае обоснования невозможности оплаты в указанный трехмесячный срок на основании письменного заявления клиента, направленного до 1 мая 2018 года.Для подачи заявления о предоставлении рассрочки клиентам необходимо обратиться в ближайший офис приема и обслуживания клиентов (адреса офисов в г. Владимир: ул. Мира, 61 а, ул. Юбилейная, д. 15, ул. Чайковского, д. 38 д; телефон: 47-01-77).Владимирский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» приносит свои извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание и своевременную оплату счетов.