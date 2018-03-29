Рижские депутаты выступили с инициативной оказать помощь семьям, чьи близкие погибли при пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. Представители городской думы хотят выделить россиянам 50 тысяч евро (более 3,5 миллионов рублей). Эту идею рассмотрят на собрании финансового комитета 29 марта.

Рижские депутаты выступили с инициативной оказать помощь семьям, чьи близкие погибли при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Представители городской думы хотят выделить россиянам 50 тысяч евро (более 3,5 миллионов рублей). Эту идею рассмотрят на собрании финансового комитета 29 марта, сообщил в своем "Фейсбуке" мэр Риги Нил Ушаков.Родственники жертв пожара в Кемерове также должны получить один миллион от местных властей, один от федеральных и три миллиона от совладельца "Зимней вишни". По официальным данным, при пожаре в торговом центре погибли не менее 64 человек. Представители Следственного Комитета считают приоритетной версию о неисправной проводке в здании. Арестованы пять подозреваемых.