Сотрудники полиции изъяли у задержанного 89 полимерных свертков с запрещенным веществом.

В ходе отработки оперативной информации 25 марта текущего года полицейскими городского Управления МВД совместно с сотрудниками Управления Росгвардии на одной из улиц областного центра задержан 19-летней житель города Киров.В ходе личного досмотра у задержанного оперативники обнаружили и изъяли 89 полимерных свертков, перемотанных черной изолентой, с неизвестным содержимым внутри, а так же мобильный телефон.По заключению экспертов-криминалистов, в изъятых свертках находилось синтетическое наркотическое средство, относящееся к группе a-PVP, общей массой 42,9 грамма.Установлено, что изъятую партию фигурант планировал сбыть на территории области путем тайников-закладок.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Расследование продолжается.