Граждане России должны быть защищены от недостоверной информации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с тем председатель нижней палаты уверен, что нельзя нарушать их основные права, включая право на доступ к информации.

Граждане России должны быть защищены от недостовернойинформации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с тем председательнижней палаты уверен, что нельзя нарушать их основные права, включая право надоступ к информации.Законодатель напомнил о распространяемых в социальных сетяхлживых сообщениях о жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" вКемерово. "Приходит понимание, что никого не обманывали, людьмиманипулировали, делали это из-за рубежа", – подчеркнул Володин.По его словам, вбросы велись с территории Украины."Были фейки, пранкеры, и были душещипательные заявления в социальныхсетях", – конкретизировал парламентарий. Володин уверен: через состраданиеи оказание помощи друг другу россияне станут недосягаемы для подобного родапровокаций, потому как в этом случае никто не даст повода для малейшегоразговора об этих фейках.Спикер отметил, что недостоверные сообщения в Сетираспространялись и от его имени. "Прокрутили вокруг страны, а как толькостали опровергать, моментально перебросили на территорию Украины", -пояснил Володин. По его словам, СМИ Незалежной отнеслись к этой фейковойинформации как к реальному заявлению и стали активно ее комментировать.Говоря об отказе от анонимности в интернете назаконодательном уровне и борьбе с фейковыми новостями, председатель Госдумыподчеркнул, что в этом случае не должны нарушаться права граждан на доступ кинформации. Володин отметил, что перед принятием решения нужно как следует всепроанализировать, понять последствия и эффективность предлагаемых мер."Они, с одной стороны, не должны нарушатьосновополагающие права граждан, с другой – должны решать вопрос защиты гражданот недостоверной информации, от клеветы", – добавил законодатель.Продолжая говорить о трагедии в Кемерово, Володин призвалчиновников брать пример с президента Владимира Путина, который поехал в город,встретился с семьями пострадавших. "Он сделал все для того, чтобы людипочувствовали поддержку, почувствовали, что он с ними рядом в этойситуации", – отметил парламентарий.Власти, общаясь с людьми, должны делать это черезсопереживание и соучастие, уверен спикер. "Это качество должно обязательно присутствоватьу каждого из нас", – сказал председатель нижней палаты. У представителейже власти, подчеркнул он, такие качества должны присутствоватьпо определению, поскольку они взяли на себя большую ответственность – решатьпроблемы людей, отстаивать их интересы."Конечно, с них двойной спрос", – сказал Володин.Вместе с тем спикер подчеркнул, что говорить о каких-либоотставках неправильно до тех пор, пока не будет завершено расследование причинслучившегося. По его словам, вопрос отставок не должен подниматься подвоздействием эмоций, всегда нужно исходить из наличия или отсутствия вины."Если есть вина, должно быть наказание и отставки, более серьезныенаказания, например, лишение свободы. А если вины нет, назначать виновныхнеправильно. Поэтому важно сначала со всем этим разобраться", – уверенпредседатель Госдумы.Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" вКемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно, источник возгорания находился вигровой зоне на четвертом этаже. В Министерстве по чрезвычайным ситуациямзаявили об обнаружении тел всех жертв страшного пожара. Погибли 64 человека,более 40 из них – дети.В Сети между тем начала распространяться недостовернаяинформация о якобы нескольких сотнях погибших. Позже стало известно, чтофейковую "сенсацию" распространял пранкер, проживающий на Украине.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 282"Возбуждение ненависти или вражды".Во вторник президент России Владимир Путин прибыл вКемерово. Глава государства почтил память погибших, провел совещание сруководством региона и МЧС, а также пообщался с инициативной группой граждан.Президент объявил 28 марта днем общенационального траура. По всей стране былиприспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.Память погибших почтили и депутаты Госдумы. 27 мартапарламентарии начали пленарное заседание с минуты молчания. "От именидепутатов Государственной Думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнованияв связи с трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре"Зимняя вишня" в Кемерове", – заявил Вячеслав Володин. Он пожелалскорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагедии.