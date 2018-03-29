Все эвакуационные выходы кемеровского ТЦ Зимняя вишня в момент пожара были закрыты. Об этом сообщил начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.

Все эвакуационные выходы кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" в момент пожара былизакрыты. Об этом сообщил начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарнойслужбы Кемеровской области Андрей Бурсин.Пожарный подтвердил, чтов здании не было аварийного освещения, а также не сработалани одна из систем противопожарной защиты. Кроме того, Бурсин рассказал,что в ТЦ находились баллоны с газом, которые пришлось выноситьи охлаждать во время пожара. По его словам, один из нихвзорвался.Как рассказали вМЧС, пожарные приехали через четыре минуты после вызова. "Из ТЦ в этовремя выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее нателефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь",– приводит слова Андрея Бурсина сетевое издание Он сообщил,что на момент прибытия пожарных в "Зимней вишне" не было ни охраны,ни представителей администрации."Все эвакуационныевыходы были закрыты, все до одного", – цитирует Бурсинаофициальный сайт МЧС России. Он отметил, что к моменту прибытия машиногонь стремительно распространялся. Пожарный предположил, что этомуспособствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция.По словампожарного, спасатели незамедлительно начали эвакуацию людей. "13человек находились на крыше, куда уже подбирался огонь. Мы их спасали припомощи подъемных механизмов", – заявил Бурсин.Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64человека. Площадь возгорания составила 1,5 тысячиквадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело по тремстатьям. Пятерых его фигурантов арестовали на два месяца.