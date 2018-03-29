Группа ученых из Брауновского университета и Гарварда (США) разработала новый класс антибиотиков. Препараты способны полностью уничтожить вредоносные бактерии.

Группа ученых из Брауновского университета иГарварда (США) разработала новый класс антибиотиков. Препараты способныполностью уничтожить вредоносные бактерии.Лекарство может уничтожитьстафилококк, который неуязвим к действию метициллина и других лекарств.Существующие медикаменты обладают быстрым действием и низкой вероятностьюразвития стойкости к ним. Однако у них естьбольшой минус: они способны навредить не только инфекции, но и самомуорганизму.Американским же специалистамудалось создать группу антибиотиков (CD437и CD1530), которые действуют лишь на мембраны бактерий ибезвредны для человека. Они также эффективно борются с запущеннымиинфекциями, передает телеканал Препарат проникаетв мембраны микробов и буквально выворачивает их наизнанку, вызывая ихмассовую гибель.По мнению исследователей, новейшую разработку можно применить и вборьбе с супербактериями –микробами, которые устойчивы к нескольким видам антибиотиков. Ученые считают,что препарат позволит науке одержать окончательную победу в борьбес микробами.Подобные вещества специалисты давно пытаются приспособитьв качестве средства для борьбы не с бактериями, а сраковыми опухолями, клетки которых начинают массово гибнуть при появлениидаже небольшого числа молекул ретиноидов, сообщает журнал Nature.Как писали Dni.Ru, по данным Всемирнойорганизации здравоохранения (ВОЗ), бактериальные инфекции остаются одной изсамых распространенных причин смерти в мире. И главным инструментом борьбы синфекционными заболеваниями были антибиотики. Однако в январе 2018 года ВОЗобъявила, что устойчивость к некоторым из них может доходить до 82%.