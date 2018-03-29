В Сети продолжаются бурные обсуждения шикарного ремонта в доме Филиппа Киркорова, ставшего героем шоу Идеальный ремонт. Тот факт, что Первый канал помог богатому артисту, вызвал гнев у россиян, однако скандальную ситуацию прокомментировал один из архитекторов, работавший над проектом.

В Сети продолжаются бурные обсуждения шикарного ремонта в доме Филиппа Киркорова, ставшего героем шоу "Идеальный ремонт".Тот факт, что Первый канал помог богатому артисту, вызвал гнев у россиян, однако скандальную ситуацию прокомментировал один из архитекторов, работавший над проектом.По словам архитектора, танцора, мужа актрисы Екатерины Волковой Андрея Карпова, Первый канал ничего не оплачивал. "Все расходы легли на плечи Филиппа. Моей инициативой было привлечь команду "Идеального ремонта", включая архитекторов и других специалистов, плюс моих друзей, которые на рекламной основе помогли нам с некоторыми материалами", – объяснил Карпов. Тем не менее, специалист предпочел не раскрывать суммы, которую потратил Филипп Киркоров на ремонт.Карпов рассказал, что работы велись в пристройке с бассейном, находящейся отдельно от дома поп-короля. "Идея возникла в то время, когда Филипп снимался в сериале "Воронины", где играет моя жена Екатерина Волкова. Тогда он спросил: "Андрей, можешь мне помочь что-то сделать с помещением с бассейном возле моего дома?" – рассказал архитектор.В связи с тем, что дети Киркорова очень активные и спортивные (они занимаются в академии фигурного катания Евгения Плющенко, ходят на танцы и теннис), Филипп хотел, чтобы и дома им было куда направить свою энергию. "Примерно в одно время певец с детьми и мы с семьей отдыхали в Диснейленде, и нам одновременно пришла в голову идея Киркоровленда", – цитирует Андрея Карпова .Так, для гостиной пригодились подарки, которые в разное время преподносили Филиппу друзья и коллеги: старинный рояль, подушки, кое-какая мебель. Изюминкой стала шкура медведя. "Это подарок Филиппу от Никиты Михалкова – трофей, привезенный режиссером с охоты", – пояснил архитектор. Также в помещении есть спа-зона с экокамином и домашним кинотеатром, детские комнаты, где имеется даже кухня для малышей, библиотека, соляная комната, детский театр и балетный класс.