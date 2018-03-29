ВТБ Регистратор заключил договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с крупнейшей российской энергетической компанией ПАО «Интер РАО». Константин Петров, ..

ВТБ Регистратор заключил договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с крупнейшей российской энергетической компанией ПАО «Интер РАО».Константин Петров, генеральный директор АО ВТБ Регистратор, прокомментировал: «Клиентами нашей компании являются крупнейшие организации и предприятия, всего клиентская база насчитывает свыше 7,9 тысяч акционерных обществ. Наши возможности позволяют удовлетворять все потребности эмитентов. Мы рады началу сотрудничества с крупнейшей российской энергетической компанией. Уверен, что мы оправдаем оказанное нам доверие».