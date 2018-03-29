По всем эпизодам преступной деятельности мужчина приговорен к реальному сроку заключения – двум годам колонии общего режима.
28 марта текущего года вынесен приговор в отношении 50-летнего жителя областного центра, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) и ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Противоправная деятельность 50-летнего жителя областного центра была пресечена оперативными сотрудниками полиции в 2016 году.
С апреля 2015 года до февраля 2016 года мужчина, действуя по заранее разработанному преступному плану, склонял молодых женщин к оказанию интимных услуг на территории города Владимира. Фигурант знакомился с девушками из числа социально незащищенных и находящихся в трудном финансовом положении, обещая выгодные условия заработка.
Мужчина лично осуществлял общее руководство незаконной деятельностью, выполнял организаторские и информационные функции.
Подконтрольные девушки принимали звонки и заказы на оказание интимных услуг, сообщали действующие расценки, вели учет клиентов и поступившей от них оплаты. За всем этим ежедневно следил 50-летний организатор.
Большую часть прибыли, получаемой от незаконной деятельности, обвиняемый забирал себе, остальное получали девушки.
Рассмотрев материалы уголовного дела Ленинский районный суд города Владимира вынес обвинительный приговор по пяти эпизодам преступной деятельности и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима.