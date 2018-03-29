По всем эпизодам преступной деятельности мужчина приговорен к реальному сроку заключения – двум годам колонии общего режима.

28 марта текущего года вынесен приговор в отношении 50-летнего жителя областного центра, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) и ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Противоправная деятельность 50-летнего жителя областного центра была пресечена оперативными сотрудниками полиции в 2016 году.С апреля 2015 года до февраля 2016 года мужчина, действуя по заранее разработанному преступному плану, склонял молодых женщин к оказанию интимных услуг на территории города Владимира. Фигурант знакомился с девушками из числа социально незащищенных и находящихся в трудном финансовом положении, обещая выгодные условия заработка.Мужчина лично осуществлял общее руководство незаконной деятельностью, выполнял организаторские и информационные функции.Подконтрольные девушки принимали звонки и заказы на оказание интимных услуг, сообщали действующие расценки, вели учет клиентов и поступившей от них оплаты. За всем этим ежедневно следил 50-летний организатор.Большую часть прибыли, получаемой от незаконной деятельности, обвиняемый забирал себе, остальное получали девушки.Рассмотрев материалы уголовного дела Ленинский районный суд города Владимира вынес обвинительный приговор по пяти эпизодам преступной деятельности и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима.