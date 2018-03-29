Родственники жертв пожара, произошедшего в кемеровском торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, начали получать компенсации. Как выяснилось, злоумышленники объявили настоящую охоту на получателей выплат.

Родственники жертв пожара, произошедшего в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", начали получать компенсации. Как выяснилось, злоумышленники объявили настоящую охоту на получателей выплат.Денежные средства родственникам погибших начали перечислять еще накануне. Самое циничное, что на проблемах людей решили заработать. "Уже образовались группы мошенников. И они сейчас идут к этим семьям, особенно к тем, кто один остался, или к ветеранам, и говорят: вы получили деньги, давайте мы их вложим, а вы получите через два месяца уже не пять, а 50 миллионов. Мошенники, как только деньги перечислили, уже начинают работу", – сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.Чиновник также упомянул аналогичные случаи, которые произошли в 2010 году после трагедии на шахте "Распадская". "Сегодня каждой семье нужно уделить пристальное внимание, детально объяснить возможные действия мошенников, защитить кузбассовцев", – подчеркнул губернатор. Он поручил своему заместителю Алексею Сергееву и начальнику департамента социальной защиты населения Наталье Кругляковой предостеречь родных и близких погибших от действий злоумышленников, передает телеканал НТВ.Ранее уже сообщалось о попытках поживиться за счет пострадавших в кемеровской трагедии. Тогда мошенники рассылали сообщения о сборе средств, якобы для семей жертв. Об этом предупредила полиция Кузбасса.Пример человеческой низости можно было наблюдать и после катастрофы с участием самолета Ан-148 под Москвой, когда в социальных сетях стали появляться посты с просьбой о финансовой помощи родным погибших. Сами родственники, конечно же, таких постов не размещали. Самое интересное – сообщения были написаны от имени племянника Ольги Анисовой. Той самой женщины, которая сбила "пьяного мальчика".Напомним, что 25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.