Как только движение #MeToo – меня тоже (домогались, насиловали, склоняли к сексу) – развернулось в Америке в прошлом году, сразу стало понятно, что это никакое не общественное пробуждение и никакая не борьба за права обиженных и оскорбленных женщин. Надо было быть слепым, чтобы не увидеть, что это социальная технология. И надо было быть неисправимым оптимистом, чтобы не предположить, что эта технология вскоре будет опробована и в России, пишет политолог Дмитрий Дробницкий в своей колонке в Независимой газете.

Как только движение #MeToo – "меня тоже" (домогались, насиловали, склоняли к сексу) – развернулось в Америке в прошлом году, сразу стало понятно, что это никакое не "общественное пробуждение" и никакая не борьба за права обиженных и оскорбленных женщин. Надо было быть слепым, чтобы не увидеть, что это социальная технология. И надо было быть неисправимым оптимистом, чтобы не предположить, что эта технология вскоре будет опробована и в России, пишет политолог Дмитрий Дробницкий в своей колонке в .Дождались. Теперь у нас тоже везде харассмент. В СШАметода была применена несколько более изящно, чем у нас – то ли исполнители тамбыли поталантливее, то ли копипаст западных придумок в России всегда приводит кпотере качества. За океаном сначала при помощи #MeToo выкосили чуть ли непол-Голливуда, вовлекая в обсуждение сексуального хищничества консерваторов,которые, как известно, тусовку "фабрики грез" недолюбливают. И как толькоамериканские правые заглотили наживку, фокус внимания был перенесен на властныекоридоры, прежде всего – на Конгресс.Там тоже сначала атаковали либерала, а затем схватилимертвой хваткой за горло всех. Законодательный орган был объявлен охотугодьямисекс-хищников. Все руководство Конгресса заставили говорить языком, специальноразработанным для обличения "токсичной маскулинности". Следом былапродемонстрирована электоральная сила новой технологии – по совершенноголословному обвинению был осужден консервативный кандидат в сенаторы от штатаАлабама Рой Мур. Нет, не по суду обвинен. Технология работает не так. Она безовсякого разбирательства разрушает авторитет и карьеру человека, выбранного вкачестве мишени. Мур был лишен финансирования Республиканского национальногокомитета и проиграл внеочередные выборы. Нет никаких сомнений в том, что #MeTooстанет важным политтехнологическим инструментом во время промежуточных выборовв Конгресс в ноябре 2018 года.У нас ударили сразу по парламенту. В скандале вокругдепутата Леонида Слуцкого разбираться бессмысленно. Во-первых, потому чтоистина вряд ли будет установлена. А во-вторых, эта истина никого не интересует.Разговор уже переведен в другую плоскость. Говорят сегодня не о конкретномдепутате и конкретных журналистках, а о том, что себе позволяют "облеченныевластью мужчины". И это буквальная копия того, что говорят в США. Там, правда,иногда дают более "точное" определение – "облеченные властью белые мужчины".Для полноты картины к обвинениям в адрес Слуцкого прибавилиобвинения журналиста-гея в адрес лидера фракции ЛДПР.Напомню, что в Америкесначала был Харви Вайнштейн ("специализировавшийся" на женщинах), а потом– Кевин Спейси (с другой "специализацией"). Противруководителя российских либерал-демократов действовали четко по технологии:дело 12-летней давности, решение "сказать правду" именно теперь, когда"общество все больше узнает о распущенности власть имущих" и намек на то, что"такими безобразиями" грешат десятки депутатов. Нападки на представителейГосдумы начались еще до того, как комиссия по этике собралась на своезаседание. Руководство парламента снова в полном соответствии с заморскойметодой – обвиняли в том, что оно покрывает "хищников" и виновно в создании"токсичной атмосферы".А когда комиссия по этике решила не поддерживать обвинения вадрес Слуцкого, некоторые медиа объявили о бойкоте депутатского корпуса. В СШАСМИ тоже грозили бойкотом Конгрессу, но там законодатели приняли решение"расчехляться" и каяться. Вряд ли их это спасет. Поближе к выборам каждый изних может оказаться под ударом. У нас в стране мы наблюдаем пока лишьапробирование новой технологии. Ее массовое применение еще впереди. Иобщественное мнение будут готовить к такому применению. Собственно говоря,обработка массового сознания уже началась. В него постепенно, как и в Америке,будут внедрять мысль о том, что невиновных среди мужчин в принципе быть неможет, потому что "патриархальное рабство" и "культура харассмента" (иногдадаже говорят о "культуре изнасилования") въелась в ткань нашего общества.Американцам тоже это внушают. На сайте CNN был напечатансвод правил поведения женщин в Конгрессе (законодателей и сотрудниковаппарата), который позволит им (не на все 100%, конечно) избежать нежелательныхдействий сексуального характера со стороны конгрессменов-мужчин. Капитолийскийхолм был объявлен "враждебной средой" для женщин. Журнал Time сделал "митушниц"коллективной персоной 2017 года, а издание Foreign Policy записало их в ТОП-100глобальных мыслителей. Практически все сериалы посвятили хотя бы одну сериюхарассменту и "токсичной маскулинности"."Зрителю внушают: это в нашей культуре,это происходит повсеместно, это ужасное наследство "патриархального прошлого".Вот что пишет обозреватель либерального издания TheHuffington Post Анжелина Чапин "В результате (откровений присоединившихся какции #MeToo. – "НГ") на нас обрушился нескончаемый водопад свидетельств охищнических действиях, которые свидетельствуют о том, о чем они и так знают:парни считают наши тела вещью". И далее: "Поскольку каждая женщина подвергласьхарассменту или насилию, надо понимать, что каждый мужчина, скорее всего,повинен в том, что когда-то заставил женщину почувствовать себя не вбезопасности". Понятно? Каждый мужчина. Каждый. Поэтому, собственно говоря, идоказывать ничего не надо.Карина Чокано в своей статье в журнале Rolling Stone идетеще дальше: "Это не индивидуальная проблема. Это системная проблема. Нет вданном вопросе никаких двух сторон. И персональная ответственность тут ни причем… Это патриархия. Это система притеснения в действии". То есть нет никаких персональных дел и никакой персональнойответственности, есть только коллективная ответственность и коллективная вина. Вобозримом будущем подобного рода публикации появятся и у нас.Готовьтесь, ибопод удар может попасть каждый. Женщинам я, кстати, также расслабляться несоветую. Если особа прекрасного пола не будет петь строго по "митушной"повестке и говорить политкорректным языком осуждения "токсичной маскулинности",она также будет обвинена "акулами пера" и "прогрессивной общественностью" – втом, что потворствует "патриархальности". А если вам встретятся такие терминыкак "свинья", "овца", "культура изнасилования", "токсичная маскулинность","обличенные властью мужчины", "патриархальное рабство" ("сексизм" – теперьслишком мягкое определение), "объективация женского тела", "я решил (а)перестать молчать" и т.д., знайте, что вы имеете дело с социальной технологией.Говорящий или пишущий на этом языке вольно или невольно вовлечен в еереализацию.Кстати, распространенная сейчас в социальных сетях риторикао "депутатах, которые плевать хотели на каких-то там журналюг" – это всего лишьвнедрение в общественное сознание постулата об "облеченных властью мужчинах", ане какая-то альтернативная постановка вопроса. #MeToo не имеет никакогоотношения к насильникам, хамам и уродам, не умеющим удерживать пенис в штанах,равно как и к женщинам, столкнувшимся с ними. И это точно не та дискуссия овзаимоотношениях полов, которую стоит вести. Данная технология, несомненно,направлена на разрушение семьи, на политкорректное (то есть, говоря по-русски,"политически правильное") регулирование гендерных отношений. Регулированиетоталитарное и идеологически заряженное."Кто не с нами, тот против нас. Тот"свинья" или "овца". На крайний случай – жертва, которую еще можно убедить"перестать молчать". Но и о политической импликации #MeToo забывать не стоит".Разумеется, на русских людей старше 35-40 лет вся этаагитация вряд ли подействует. Но молодые люди вряд ли смогут самостоятельно ейсопротивляться. В молодежных пабликах в социальных сетях терминология #MeTooсуществует уже давно. Так что зерна "прогрессивной идеологии" упали вподготовленную почву. Неокрепший мозг, подключенный к соцсети, и формальнаявзрослость – просто идеальная среда для применения социальных технологий. Апедократия (доминирование молодежи в общественной жизни или отдельномобщественном движении, – Прим. ред.) –это тоже социальная технология.В США через детей, переживших стрельбу в школе городаПаркленд (штат Флорида) в феврале, и их сверстников пытаются ни много ни малоизменить конституцию. Можно долго спорить об американской Второй поправке, носуть в том, что посредством социальной технологии за несколько недель полученрезультат, которого демократическим путем достигнуть не удавалосьдесятилетиями. Разумеется, детишек немедленно поместили на обложку Time. И уних хорошие шансы стать "глобальными мыслителями".Другой хэштег – #Enough, – а основные принципы те же.Регламентированный язык. Жесткая отповедь всем, кто призывает разобраться и неделать скоропалительных выводов ("Кровь на ваших руках!"), беспрецедентноедавление на колеблющихся и обвинение максимально широкого круга лиц впричастности к массовым убийствам (в данном случае – владельцев оружия). Одномуиз выживших парклендских школьников, отказавшемуся обличать Национальнуюстрелковую ассоциацию, его друзья по несчастью и все учебное заведение объявилобойкот. Его родителей критикуют в прессе. Им угрожают в социальных сетях."Цветные революции – просто цветочки по сравнению с #MeToo ианалогичными социальными технологиями. Мы имеем дело с новым поколением угроз".Одной из главных проблем является то, что работают такие технологиираспределенно. Какой-то один-единственный управляющий центр найти вряд липолучится. Помните "группы смерти" в соцсетях, вызвавшие волну самоубийствподростков? Некоторых организаторов групп нашли и посадили, но источник этойчумы так и не был обнаружен. А ведь это тоже была обкатка социальнойтехнологии. Совершенно очевидно, что российский вариант #MeToo, выразившийся в"наезде" на Госдуму и нескольких известных людей (а я вас уверяю, сейчасдомогательства будут "обнаруживать" везде), – это не доморощенный продукт.Сегодня никто даже не приступил к изучению данного феномена. И то, что мы вданном вопросе от Запада несильно отстали (американские консерваторы тоже былизастигнуты врасплох), не должно нас успокаивать. Первое, что нужно сделать – понять, что это реальнаяопасность. Это не "такие-сякие депутаты", не "журналисточки", не "несмышленыедетки" и уж совершенно точно не "дискуссия о гендерных ролях". Против насприменено оружие.Дмитрий Дробницкий, политолог.