Состоянии Юлии Скрипаль, которая вместе с отцом, экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, быстро улучшается и уже не оценивается как критическое.

Состоянии Юлии Скрипаль, которая вместе с отцом, экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, быстро улучшается и уже не оценивается как критическое, сообщила представитель районной больницы Солсбери Кристин Бланшард.Она отметила, что Юлия Скрипаль "хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки", пишет The Guardian. Состояние Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным.Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта. Великобритания обвинила Россию в причастности к инциденту, РФ это категорически отрицает.