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<a href="http://33live.ru/novosti/29-03-2018-zakony-ot-molodyozhi.html" target="_blank">Законы от молодёжи</a> - Хотят сделать область лучше. Сегодня итоги своей работы подвели члены Молодёжной думы третьего состава. 2 года молодые законодатели работали над образовательными, спортивными и творческими проектами и разрабатывали законодательные инициативы. Об успехах расскажет Валерия Саенко.