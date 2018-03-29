Громкий скандал разразился в Новгородской области. Заместителя директора одной из местных школ уличили в лесбийской связи с ученицей 10 класса.

Громкий скандал разразился в Новгородской области. Заместителядиректора одной из местных школ уличили в лесбийской связи с ученицей 10класса.Пользователи соцсетей включились в бурное обсуждениеинтимной жизни завуча школы в городе Боровичи Ирины И. Мнения самые разные – отрезкого осуждения до утверждения, что вся история – фэйк, состряпанныйзавистницами 17-летней ученицы Лизы.На первый взгляд, влюбленные и не думали скрывать своичувства от окружающих. Они открыто размещали в соцсетях пылкие послания друг другу.Лиза регулярно публикует признания, адресованные любимой класснойруководительнице. Учительница в долгу не остается, вытсавляя на страницах фотографии,на которых она с девочкой запечатлена не только обнимающейся, но и целующейся.После публикации такого фото, якобы добытого из Instagram Ирины, делом изаинтересовался Следственный комитет. "Проводятся мероприятия,направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствиеизложенной информации действительности. В случае подтверждения информации ополовой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение овозбуждении уголовного дела", – приводит сообщение ведомствателеграм-канал Mash.Предполагаемые влюбленные слухи о своей связи опровергли. Ипедагог, и ученица стали утверждать, что скандальные снимки – фотошоп. Своюучительницу девочка действительно любит, но чувство это носит исключительно платоническийхарактер. Комментаторы этих сообщений выражают мнение, что большинство снимковдействительно поддельные, а всю историю раздули завистницы Лизы – возможно,одноклассницы, которым не по нраву высокая успеваемость девушки.