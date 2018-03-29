Громкий скандал разразился в Новгородской области. Заместителя
директора одной из местных школ уличили в лесбийской связи с ученицей 10
класса.
Громкий скандал разразился в Новгородской области. Заместителя
директора одной из местных школ уличили в лесбийской связи с ученицей 10
класса.
Пользователи соцсетей включились в бурное обсуждение
интимной жизни завуча школы в городе Боровичи Ирины И. Мнения самые разные – от
резкого осуждения до утверждения, что вся история – фэйк, состряпанный
завистницами 17-летней ученицы Лизы.
На первый взгляд, влюбленные и не думали скрывать свои
чувства от окружающих. Они открыто размещали в соцсетях пылкие послания друг другу.
Лиза регулярно публикует признания, адресованные любимой классной
руководительнице. Учительница в долгу не остается, вытсавляя на страницах фотографии,
на которых она с девочкой запечатлена не только обнимающейся, но и целующейся.
После публикации такого фото, якобы добытого из Instagram Ирины, делом и
заинтересовался Следственный комитет. "Проводятся мероприятия,
направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствие
изложенной информации действительности. В случае подтверждения информации о
половой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о
возбуждении уголовного дела", – приводит сообщение ведомства
телеграм-канал Mash.
Предполагаемые влюбленные слухи о своей связи опровергли. И
педагог, и ученица стали утверждать, что скандальные снимки – фотошоп. Свою
учительницу девочка действительно любит, но чувство это носит исключительно платонический
характер. Комментаторы этих сообщений выражают мнение, что большинство снимков
действительно поддельные, а всю историю раздули завистницы Лизы – возможно,
одноклассницы, которым не по нраву высокая успеваемость девушки.