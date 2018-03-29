Участок дороги на Промышленном проезде ждёт капремонт. Такое решение принял Октябрьский райсуд по иску прокурора города. Мы уже не раз рассказывали о том, как из-за повреждений дорожного покрытия на Промышленном проезде происходят аварии, а люди буквально убивают свои авто, а ведь там находится несколько крупных предприятий.

29.03.2018Участок дороги на Промышленном проезде ждёт капремонт. Такое решение принял Октябрьский райсуд по иску прокурора города. Мы уже не раз рассказывали о том, как из-за повреждений дорожного покрытия на Промышленном проезде происходят аварии, а люди буквально "убивают" свои авто, а ведь там находится несколько крупных предприятий. Теперь провести капремонт участка дороги суд обязал Городское управление жилищно-коммунального хозяйства. За исполнением решения проследит прокуратура.Метки: дороги, ремонт, аварии, поломки, ямы, Промышленный проезд, капремонт, прокуратура, суд, горадминистрация