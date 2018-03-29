Владимирцев снова ждут так называемые «тринадцатые квитанции». Они будут, как в пользу жителей, так и против них. Так «ЭнергосбыТ Плюс» корректирует сбор денег за поставленный ресурс по итогам 2017 года. Корректировка оплаты коснётся жителей 237 многоквартирных домов. При этом в 153 домах перерасчёт произведут в сторону уменьшения платежей, на общую сумму 38 миллионов рублей. А вот жителей ещё 84 домов дополнительные строчки в мартовских квитанциях разочаруют.

29.03.2018Владимирцев снова ждут так называемые тринадцатые квитанции. Они будут, как в пользу жителей, так и против них. Так ЭнергосбыТ Плюс корректирует сбор денег за поставленный ресурс по итогам 2017 года. Корректировка оплаты коснётся жителей 237 многоквартирных домов. При этом в 153 домах перерасчёт произведут в сторону уменьшения платежей, на общую сумму 38 миллионов рублей. А вот жителей ещё 84 домов дополнительные строчки в мартовских квитанциях разочаруют. Им придётся доплатить за тепло в общей сумме 11 с лишним миллионов рублей. Оплатить "увеличенные" квитанции можно сразу, или частями до 1 июля 2018 года. До этого дня пени начислять не будут.Метки: общество, коммунальщики, квитанции, оплата, отопление, ЭнергосбыТ Плюс