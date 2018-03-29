Экс-директор одного из муромских государственных казенных учреждений фиктивно трудоустроила двоих знакомых, присвоив себе почти 350 тысяч рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы. Экс-директор одного из государственных казенных учреждений города Мурома подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что подозреваемая, занимая высокое служебное положение, произвела фиктивное трудоустройство на должность руководителя службы сопровождения и должность воспитателя двоих своих знакомых. На самом деле трудовые обязанности граждане не исполняли и на работе не появлялись. Экс-директор вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени, согласно которому псевдоработникам начислялась заработная плата по установленной ставке.Денежные средства женщина присваивала себе. В результате противоправной деятельности причинен материальный ущерб в сумме более 345 тысяч рублей.Расследование уголовного дела продолжается.Санкция указанной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.