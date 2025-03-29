Оказывается, под Юрьев-Польским можно найти тонны советских денег. Уже как минимум два травел-блогера заглядывали во Владимирскую область, чтобы найти эти сокровища. Так, блогерша Лина

Оказывается, под Юрьев-Польским можно найти тонны советских денег. Уже как минимум два травел-блогера заглядывали во Владимирскую область, чтобы найти эти сокровища. Так, блогерша Лина Резник в своем сообществе «Заброшки и путешествия» во Вконтакте поделилась фотографиями с огромным количеством бумажных денег времен Советского союза. Девушка даже выложила координаты – 56.319486,39.958262. Это поле неподалеку от деревни Железово.