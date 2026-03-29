На территории региона продолжает развиваться паводок. По состоянию на 28 марта в Александровском районе произошёл перелив через участок автодороги между деревнями Сабельское и Мостищево. Об этом рассказали наши коллеги из СМИ, ссылаясь на ГУ МЧС России по Владимирской области.В настоящий момент транспортное сообщение с населённым пунктом Мостищево затруднено.Напомним, ранее , как из‑за подъёма уровня реки Малый Киржач подтопило низководный автомобильный мост возле деревни Рождествено.