На следующей неделе, с 30 марта по 5 апреля, на территории Владимирской области прогнозируется невероятно тёплая погода. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, на российских синоптиков.Если в понедельник в областной столице воздух днём прогреется до +13 градусов Цельсия, то 1 апреля ртутные столбики должны взлететь до +17 градусов. В ночные часы температура будет держаться в районе +5 градусов.Небо затянут облака, однако осадков не ожидается.