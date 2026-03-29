Губернатор Владимирской области Александр Авдеев будет руководить рабочей группой по совершенствованию механизмов социальной адаптации иностранцев к условиям жизни в российском обществе.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев будет руководить рабочей группой по совершенствованию механизмов социальной адаптации иностранцев к условиям жизни в российском обществе. Об этом рассказала регионального правительства.Отмечается, что данное решение было принято на первом установочном заседании комиссии по вопросам законодательства, обеспечения межнационального согласия и профилактики экстремизмаКак подчеркнул Александр Авдеев, важно, чтобы все приезжающие иностранцы уважали российский народ, разделяли его ценности, знали и соблюдали нормы законодательства.«Также Губернатор отметил, что Владимирская область уже реализует проект импатриации, в наш регион из дальнего зарубежья приезжают жить и работать востребованные специалисты. Первые успешные практики по переселению и адаптации европейцев наработаны в Доброграде», — говорится в опубликованном сообщении.