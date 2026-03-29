5 апреля православные отмечают один из самых светлых и почитаемых праздников — Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. В этот день принято дарить близким веточки пушистой вербы и делиться душевным теплом.Специально для вас мы собрали эксклюзивную подборку открыток. Порадуйте родных, друзей и коллег теплыми словами и красивыми кадрами, даже если вы далеко друг от друга.Выбирайте самую лучшую открытку и скачивайте в один клик, чтобы подарить частичку света и весенней надежды каждому!Почему именно верба?Согласно Евангелию, когда Иисус въезжал в Иерусалим, люди встречали его как спасителя, устилая путь пальмовыми ветвями. В наших широтах пальмы не растут, но именно верба первой пробуждается после долгой зимы. Ее пушистые «котики» стали символом победы жизни над смертью, весеннего обновления и чистоты.В этот день принято приносить освященные веточки домой: считается, что они оберегают семью от бед и болезней весь следующий год.Как красиво подписать открытку своими словами?Иногда даже самая яркая картинка «оживает», если добавить к ней пару искренних строк. Если вы не любите вычурные стихи, воспользуйтесь нашими подсказками. Вот как можно подписать поздравление своими словами:1. Коротко и универсально (для друзей и коллег):«С Вербным воскресеньем! Пусть эти пушистые веточки принесут в твой дом весеннее тепло, уют и только добрые вести. Мира и света твоей душе!»2. Душевно и тепло (для мамы, бабушки или сестры):«Родная моя, поздравляю с праздником! Пусть верба оберегает тебя, дарит здоровье и спокойствие. Пусть в твоем сердце всегда будет весна, а в доме — радость. Обнимаю!»3. С пожеланием сил и здоровья (для тех, кому сейчас непросто):«Пусть этот светлый день подарит тебе веру в лучшее и новые силы. Желаю, чтобы вместе с вербой в жизнь вошли крепкое здоровье и надежда. С праздником!»4. Духовно и глубоко (для верующих):«В этот благословенный день желаю Божьей помощи во всех делах, смирения и чистого сердца. Пусть Господь хранит тебя и твоих близких. Светлого Вербного воскресенья!»