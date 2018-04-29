Подмосковный аэропорт Жуковский возобновляет отправку рейсов. В первую очередь должны отправиться три рейса — в Минск, Душанбе и Худжанд (Таджикистан).

Подмосковный аэропорт Жуковский возобновляет отправку рейсов. В первую очередь должны отправиться три рейса — в Минск, Душанбе и Худжанд (Таджикистан).Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, из-за инцидента с жесткой посадкой самолета Ил-38, который проходил технический облет, гражданский аэропорт Жуковский не принимал рейсы на прилет. В результате два самолета ушли на запасной аэродром — в Домодедово.В субботу, 28 апреля, в Жуковском произвел с жесткую посадку самолет Ил-38 ВВС Индии. У самолета не вышла передняя стойка шасси. Опытные летчики-испытатели посадили четырехвинтовой самолет на полосу.