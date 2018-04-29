Власти американского штата Флорида бьют тревогу – расплодившиеся в местных болотах темные тигровые питоны начали двигаться к окрестным городам. В зоне риска находятся территории на юго-западе штата. Западное побережье уже захвачено опасными змеями.

Власти американского штата Флорида бьют тревогу – расплодившиеся в местных болотах темные тигровые питоны начали двигаться к окрестным городам. В зоне риска находятся территории на юго-западе штата. Западное побережье уже захвачено опасными змеями, сообщает NBC.Сара Робинсон из округа Ли рассказала, что ее знакомые часто публикуют в "Фейсбуке" фото питонов."Их все чаще замечают в тех местах, где их раньше не было. Я очень боюсь за свою собаку", — заявила американка.Длина среднеего темного тигрового питона составляет от 3,7 до 5,74 метра. О случаях нападениях этих змей на людей до сих пор нет информации, однако в марте исследователи нашли хищника данного вида, который умудрился проглотить белохвостого оленя, весившего больше него.Это первый подобный случай в истории.