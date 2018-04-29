Воскресную программу 28 тура российской премьер-лиги завершил матч в Ростове-на-Дону. Ростов принимал финалиста Кубка России Тосно и добился победы с результатом 2:0.

Воскресную программу 28 тура российской премьер-лиги завершил матч в Ростове-на-Дону. "Ростов" принимал финалиста Кубка России "Тосно" и добился победы с результатом 2:0.Гости остались в меньшинстве в середине первого тайма, когда их полузащитник Александр Макаров успел заработать две желтых карточки. Преимущество "Ростова" стало большим, но осталось нереализованным в первом тайме.После перерыва ростовчане усилили натиск и сумели забить два мяча. Оба раза отличился узбекский нападающий Элдор Шомуродов. На 67 минуте он использовал ошибку вратаря "Тосно" Давида Юрченко. Через пять минут Шомуродов использовал передачу Артура Юсупова."Ростов" выиграл 2:0, набрал 34 очка и поднялся на 11 место. У "Тосно" осталось 24 очка, и клуб из Ленинградской области располагается на предпоследнем 15 месте.