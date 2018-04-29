Дорожные полицейские рассказали ребятам о Правилах дорожного движения при управлении велосипедами, скутерами и мопедами...
С наступлением тепла в городе наблюдается увеличение участников дорожного движения, использующих веломототехнику. Особую обеспокоенность автоинспекторов вызывает количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и роллеров, которые не имеют достаточных навыков вождения.
В связи с этим начальник отделения по исполнению административного законодательства 10 специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Алексей Потапов совместно с инспекторами службы провели в ГБОУ Школа № 1130 профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения «Дорога не прощает ошибок».
В ходе беседы-лекции особое внимание уделялось досугу детей. Сотрудники полиции рассказали учащимся старших классов о наиболее сложных ситуациях на дороге, разобрали виды «дорожных ловушек», а также призвали использовать светоотражающие элементы на верхней одежде в темное время суток и в условиях плохой видимости. Сотрудники столичной Госавтоинспекции пояснили, как надо себя вести при переходе дороги и в транспортных средствах, чтобы не стать жертвой дорожно-транспортного происшествия и избежать травматизма.
Дорожные полицейские рассказали ребятам о Правилах дорожного движения при управлении велосипедами, привели примеры мест разрешенных для езды на двухколесном транспортном средстве.
Велосипед, скутер и мопед – достаточно удобные средства передвижения, поэтому пользуются успехом, особенно среди молодежи. Такие транспортные средства значительно отличаются от автомобиля или мотоцикла, но Правила дорожного движения для них не менее важны.
В рамках лекции инспекторы дорожно-патрульной службы дали определение понятию «мопед», пояснили, с какого возраста выдается водительское удостоверение, разобрали его категории, а также пункты Правил дорожного движения, касающиеся управления мопедом, скутером и велосипедом.
Майор полиции Алексей Потапов проинформировал ребят о видах административных правонарушений при управлении такими транспортными средствами и об ответственности, предусмотренной за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации несовершеннолетними.
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали также о том, что скутер, мопед и велосипед – самые незащищенные виды транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и просто падение могут повлечь за собой серьезные последствия, поэтому необходимо позаботиться о средствах пассивной защиты – шлемах, наколенниках и налокотниках.
После профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД были проведены беседы по Правилам дорожного движения с педагогическим коллективом и родителями.
Все участники встречи внимательно выслушали полицейских, после чего задали интересующие вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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