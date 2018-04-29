Дорожные полицейские рассказали ребятам о Правилах дорожного движения при управлении велосипедами, скутерами и мопедами...

С наступлением тепла в городе наблюдается увеличение участников дорожного движения, использующих веломототехнику. Особую обеспокоенность автоинспекторов вызывает количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и роллеров, которые не имеют достаточных навыков вождения.В связи с этим начальник отделения по исполнению административного законодательства 10 специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Алексей Потапов совместно с инспекторами службы провели в ГБОУ Школа № 1130 профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения «Дорога не прощает ошибок».В ходе беседы-лекции особое внимание уделялось досугу детей. Сотрудники полиции рассказали учащимся старших классов о наиболее сложных ситуациях на дороге, разобрали виды «дорожных ловушек», а также призвали использовать светоотражающие элементы на верхней одежде в темное время суток и в условиях плохой видимости. Сотрудники столичной Госавтоинспекции пояснили, как надо себя вести при переходе дороги и в транспортных средствах, чтобы не стать жертвой дорожно-транспортного происшествия и избежать травматизма.Дорожные полицейские рассказали ребятам о Правилах дорожного движения при управлении велосипедами, привели примеры мест разрешенных для езды на двухколесном транспортном средстве.Велосипед, скутер и мопед – достаточно удобные средства передвижения, поэтому пользуются успехом, особенно среди молодежи. Такие транспортные средства значительно отличаются от автомобиля или мотоцикла, но Правила дорожного движения для них не менее важны.В рамках лекции инспекторы дорожно-патрульной службы дали определение понятию «мопед», пояснили, с какого возраста выдается водительское удостоверение, разобрали его категории, а также пункты Правил дорожного движения, касающиеся управления мопедом, скутером и велосипедом.Майор полиции Алексей Потапов проинформировал ребят о видах административных правонарушений при управлении такими транспортными средствами и об ответственности, предусмотренной за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации несовершеннолетними.Сотрудники Госавтоинспекции рассказали также о том, что скутер, мопед и велосипед – самые незащищенные виды транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и просто падение могут повлечь за собой серьезные последствия, поэтому необходимо позаботиться о средствах пассивной защиты – шлемах, наколенниках и налокотниках.После профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД были проведены беседы по Правилам дорожного движения с педагогическим коллективом и родителями.Все участники встречи внимательно выслушали полицейских, после чего задали интересующие вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81