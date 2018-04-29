Самолет Ил-38, аварийно севший в подмосковном Жуковском, благодаря действиям экипажа подлежит восстановлению и будет отремонтирован.

Самолет Ил-38, аварийно севший в подмосковном Жуковском, благодаря действиям экипажа подлежит восстановлению и будет отремонтирован. Об этом РИА Новости сообщил источник в авиационной отрасли.Как уточняется, этот самолет – уникальное изделие 1968 года, он до сих пор имеет прекрасные летные характеристики. По мнению специалистов, экипаж очень качественно отработал этот нештатный случай, которому стандартно обучают летчиков ПАО "Ил". Пилоты смогли, не сломав, посадить самолет, удерживая его на основных стойках шасси до последнего момента, когда самолет плавно лег на кабину и затормозил.В результате ЧП самолет получил минимальные повреждения. По словам собеседника агентства, командир экипажа – уникальный человек и заслуживает государственной награды.Ранее в субботу, 28 апреля самолет Ил-38 ВМС Индии произвел жесткую посадку в подмосковном Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси.