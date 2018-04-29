Определился чемпион России по волейболу среди мужских команд. Им стал казанский Зенит обыгравший в Санкт-Петербурге местных одноклубников в трех партиях. Счет в финальной серии стал 3:0, и казанский Зенит в четвертый раз подряд выиграл чемпионский титул.

Определился чемпион России по волейболу среди мужских команд. Им стал казанский "Зенит" обыгравший в Санкт-Петербурге местных одноклубников в трех партиях. Счет в финальной серии стал 3:0, и казанский "Зенит" в четвертый раз подряд выиграл чемпионский титул.Казанский "Зенит" прибыл в Санкт-Петербург, выиграв два домашних матча. В третьей встрече преимущество гостей обозначилось довольно быстро. Гости выиграли первую партию — 25:21."Зенит" из Санкт-Петербурга сделал попытку переломить ход встречи, но не удалось. Вторая партия также принесла успех казанцам 25:22. С таким же счетом завершилась и третья партия.Казанский "Зенит" выиграл финальную серию у "Зенита" из Санкт-Петербурга 3:0 и в пятый раз подряд стал чемпионом страны. Всего на счету казанцев 10 чемпионских титулов.