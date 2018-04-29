Будущие первоклассники приняли участие в игровой программе «Путешествие в страну правил дорожного движения».

Киржачские полицейские организовали День дорожной безопасности для воспитанников подготовительных групп детских дошкольных учреждений № 8 и № 37 города Киржача.Ребята приняли участие в увлекательной игровой программе «Путешествие в страну правил дорожного движения», проведенной педагогическим коллективом дошкольного учреждения. После представления команд, юных участников дорожного движения ждали интересные испытания. Выполняя задания, разгадывая загадки, будущие первоклассники показали, что все они прекрасно разбираются в дорожных знаках и сигналах светофора, знают главные правила безопасного поведения на проезжей части и вблизи нее. Используя возможности мобильного автогородка, ребята покатались на самокатах, стараясь не нарушать правила дорожного движения. Затем вместе с инспектором ГИБДД были разобраны типичные ошибки, которые допускают дети, управляя самокатом или велосипедом.В заключение мероприятия жюри подвело итоги, все участники мероприятия получили небольшие подарки и, пообещав быть законопослушными участниками дорожного движения, сфотографировались на память с автоинспектором.