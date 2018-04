В Баку завершился четвертый этап чемпионата мира по гонкам в классе Формула-1. Главным триумфатором Гран-при Азербайджана стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, для которого этот успех стал первым в текущем сезоне.

Следом за британцем расположились финн Кими Райкконен из Ferrari, а также пилот Force India Серхио Перес. Стоит отметить, что в течение гонки сошли с дистанции оба пилота Red Bull Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, столкнувшись друг с другом, а также лидировавший Валттери Боттас из Mercedes.Единственный российский пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин из Williams сошел с дистанции в самом начале гонки, когда на первом круге столкнулся с представителем McLaren – испанцем Фернандо Алонсо. Партнер россиянина по команде Лэнс Стролл финишировал восьмым.