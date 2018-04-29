В британском Ньюпорте автомобиль наехал на людей, четыре человека получили травмы. Здоровью двоих пострадавших нанесен непоправимый ущерб.

В британском Ньюпорте автомобиль наехал на людей, четыре человека получили травмы. Здоровью двоих пострадавших нанесен непоправимый ущерб, передает телеканал "Россия 24".Водитель легкового автомобиля, повздорив с кем-то из посетителей ночного клуба, стал намеренно таранить людей. Происходящее очевидцы сняли на камеру. На кадрах видно, как машина несколько раз въезжает в толпу и сдает назад.Задержать злоумышленника смогли не сразу — он пытался скрыться от властей, предварительно устроив поджог своего автомобиля.