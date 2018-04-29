В российский премьер-лиге продолжается 28 тур. Московский Спартак в выездном матче встречался с пермским Амкаром и добился победы со счетом 2:0. Голами в составе красно-белых отметились Сальваторе Бокетти и Софьян Ханни.

В российский премьер-лиге продолжается 28 тур. Московский "Спартак" в выездном матче встречался с пермским "Амкаром" и добился победы со счетом 2:0. Голами в составе "красно-белых" отметились Сальваторе Бокетти и Софьян Ханни.Спартаковцы после одержанной победы набрали 53 очка и смогли предварительно подняться на вторую строчку чемпионата России. Основным конкурентам "Спартака" еще предстоит провести свои поединки 28 тура, что может изменить турнирные расклады в таблице."Амкар" же после поражения остался с 31 баллом в копилке. Подопечные Вадима Евсеева упустили возможность покинуть зону стыковых матчей и продолжают занимать 13 место в премьер-лиге.