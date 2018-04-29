Солистка группы Serebro Ольга Серябкина поделилась со своими подписчиками в Instagram историей о пережитом ужасе в сломанном самолете. По словам певицы, удачно посадить лайнер и сохранить жизни пассажиров пилоту помогло только чудо.

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина поделилась со своими подписчиками в Instagram историей о пережитом ужасе в сломанном самолете. По словам певицы, удачно посадить лайнер и сохранить жизни пассажиров пилоту помогло только чудо.По дороге на гастроли в Черногорию группа Serebro едва не попала в авиакатастрофу. Об этом рассказала Ольга Серябкина. "Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала она.По ее словам, перед посадкой лайнер больше часа кружил над аэропортом. "По стюардессам поняли, что происходит ужасное – все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи", – вспомнила певица. Она также добавила. что экипаж готовил пассажиров к аварийной посадке – показывал, какие позы необходимо занимать в аварийной ситуации."На борту был ад – все рыдали, орали", – призналась Ольга Серябкина. Она добавила, что действия стюардес не слишком сильно помогали людям успокоиться. "Объявление было треш – "При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать – бежать из самолета", – рассказала певица. "Тот факт, что мы сегодня приземлились – счастливый случай", – уверена она.Солистка Serebro добавила, что они летели на гастроли, чтобы дарить людям радость, а после пережитого ужаса вряд ли смогут выбросить произошедшее из головы. "Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные 🚒, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы", – отметила Ольга Серябкина. "Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя", – добавила она.