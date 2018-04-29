На левом берегу реки Тигр в районе Мосула задержан Ибрагим Мешаль Марей. Это один из влиятельных лидеров террористической группировки Исламское государство (запрещена в России).
На левом берегу реки Тигр в районе Мосула задержан Ибрагим Мешаль Марей. Это один из влиятельных лидеров террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
Террорист был задержан сотрудниками иракских спецслужб, сообщает "Интерфакс". Задержанного передали сотрудникам правоохранительных органов Ирака.