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<a href="http://33live.ru/novosti/29-04-2018-na-beregu-tigra-pojmali-odnogo-iz-igilovskix-glavarej.html" target="_blank">На берегу Тигра поймали одного из игиловских главарей</a> - На левом берегу реки Тигр в районе Мосула задержан Ибрагим Мешаль Марей. Это один из влиятельных лидеров террористической группировки Исламское государство (запрещена в России).