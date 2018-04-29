Злоумышленник, работавший в интернет-магазине менеджером, указывал клиентам номер личной банковской карты для перевода денежных средств...

Сотрудникиуголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково задержали бывшего менеджера одной из организаций, подозреваемого в хищении денежных средств граждан под видом продажи гироскутеров и моноколес.В отдел полиции поступило сообщение от женщины о хищении денежных средств. Потерпевшая сообщила, что в сети Интернет заказала гироскутер, после чего перечислила менеджеру интернет-магазина денежные средства в счет оплаты товара. Однако гироскутер женщине не доставили, а менеджер перестал выходить на связь.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник, работавший в данном интернет-магазине менеджером, указывал клиентам номер личной банковской карты для перевода денежных средств. Кроме этого оперативники установили причастность задержанного еще к двум эпизодам противоправной деятельности. Общий материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 130 тысяч рублей.По данному факту следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93