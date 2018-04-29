Супруга президента Франции Брижит Макрон рассказала, что считает супругу американского лидера Меланью Трамп забавной, а также поведала о ее тяжелой жизни.

Супруга президента Франции Брижит Макрон рассказала, что считает супругу американского лидера Меланью Трамп забавной, а также поведала о ее "тяжелой жизни"."У нас схожее чувство юмора. Мы много смеемся вместе", — цитирует Брижит Макрон The Guardian.Жена Макрона добавила, что Меланья живет в более ограниченных условиях, чем она, поэтому "ничего не может сделать". "Она даже не может открыть окно в Белом доме, — добавила Брижит Макрон. — Она не может выйти на улицу. Она гораздо более ограничена, чем я. Я каждый день выхожу в Париж".