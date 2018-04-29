Девушка и инструктор в Ханты-Мансийском автономном округе упали на землю во время прыжка с парашютом, который не раскрылся в воздухе, возбуждено уголовное дело.

В Ханты-Мансийском автономном округе в районе аэродрома около Карасева озера под Мегионом во время совместного прыжка с парашютом на землю упали 16-летняя девушка и инструктор муниципального молодежного учреждения ХМАО-Югра "Старт". Парашют не раскрылся, запасной сработал слишком поздно.С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в больницу.Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.