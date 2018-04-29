Надувшая утка внушительного размера прокатилась по улице – видео снял житель американского города Де-Мойн, обнаруживший необычного участника движения из окна собственного дома. Беглянку поймали и вернули на место, усилив систему креплений, с которых ее сорвало сильным порывом ветра.

Житель города Де-Мойн, расположенного в штате Айова, разместил в сети необычные кадры, сделанные им в минувший четверг, 26 апреля, из окна собственного дома.Мужчина снял на видео гигантскую надувшую утку, которая катилась по улице, то и дело натыкаясь на столбы и прочие препятствия.Водители, повстречавшие "птицу" на дороге, достаточно спокойно разъезжались с ней, после чего продолжали движение.Как сообщают СМИ, виновником побега утки стал сильный ветер, сорвавший ее с площадки, где должно было проходить благотворительное мероприятие.Известно, что настоящее время "беглянку" поймали и вернули на место, усилив систему креплений.